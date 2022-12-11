Погода
· Илья Стребков

Начнется в 18.00 и продлится целые сутки: В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что обрушится на республику уже вечером

Начнется в 18.00 и продлится целые сутки: В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что обрушится на республику уже вечером

Фото: kazlenta.kz

Вот уже три дня, как на Татарстан обрушилась непогода. Ежедневно идет снег, который сменяется ледяными дождями и метелями. Естественно, что главный вопрос жителей республики - когда же все это прекратится? Ответ Гидрометцентра Татарстана жителям региона вряд ли понравится. В ближайшие сутки речи об улучшении погоды нет. Более того, погода еще и ухудшится. Так, в Татарстане объявили штормовое предупреждение.

С 18 часов 11 декабря до 18 часов 12 декабря 2022 года на территории Казани и Татарстана ночью и утром ожидается сильный снег; в отдельных районах ледяной дождь; сильный южный ветер ночью и утром порывами до 17-22 м/с; днем до 15-18 м/с, ночью и утром метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее; гололед, местами сильный, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, снежный накат.

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