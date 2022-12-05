Погода
· Илья Стребков

Кошмар перед Рождеством. Синоптики дали пугающий прогноз на новогодние праздники

Кошмар перед Рождеством. Синоптики дали пугающий прогноз на новогодние праздники

Синоптики рассказали о погоде, которую стоит ждать в России на новогодних праздниках. Специалисты уже составили прогноз на этот период, и он оказался пугающим. Ведь, судя по нему, россиян ждет самый настоящий кошмар перед Рождеством, сообщает PRIMPRESS.

По данным метеорологов, на Новый год в этот раз погода должна преподнести людям безумный сюрприз. Так, текущие данные говорят о том, что почти во всех регионах нашей страны ближе к одному из главных праздников для россиян стоит ждать значительное потепление.

Например, в Москве температура воздуха начиная с 31 декабря повысится до нуля или даже плюс одного, околонулевая температура будет и в Санкт-Петербурге, а в Сибири термометры будут показывать около минус шести градусов, что для данной части страны будет очень тепло. Аномальное повышение температур обещают и Уралу: так, в Екатеринбурге 3 и 4 января будет около нуля, а 5 и 6 января термометры будут показывать уже плюс один.

Однако вместе с потеплением должны прийти и серьезные осадки. Например, в Москве синоптики обещают очень сильный снегопад аккурат 1 января. В прогнозе указаны шесть снежинок из шести возможных, это значит, что количество осадков будет очень большим. Далее осадки будут идти практически все каникулы, а временами стоит ждать даже дожди: например, 3 и 4 января.

Завершиться снегопады должны лишь к 7 января, к Рождеству. То есть до этого святого праздника россиян могут ждать самые настоящие климатические кошмары. Хотя, безусловно, прогноз будет еще корректироваться ближе к концу декабря.

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