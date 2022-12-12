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Гидрометцентр России: в начале новой недели ожидается опасная непогода

Гидрометцентр России: в начале новой недели ожидается опасная непогода

Фото: orenburzhie.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в первой половине недели на всей европейской территории России ожидаются сильные осадки.

"Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги", - заявил он.

Метель с сильными порывами ветра ожидается в Вологодской, Псковской, Новгородской областях. Сильные осадки прогнозируются и в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях, Крыму и Татарстане.

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