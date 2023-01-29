Доставайте лопаты: синоптики рассказали, когда в Татарстан вернутся метели

Начало новой недели ознаменуется возвращением га территорию Татарстана метели. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, 30 января в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой сне. Ночью и утром в отдельных районах туман, а днем слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов мороза. При прояснениях до 16 градусов ниже нуля. Днем - от 3 до 8 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.

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