Циклон южный, а характер суровый: на Татарстан идет сильная непогода

В среду, 23 ноября, в Татарстане ожидается значительное ухудшение погодных условий, предупреждает республиканский Гидрометцентр. Регион окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. В западных районах РТ ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, в южных районах - с дождем, местами метель, ледяной дождь и гололед. Температуры ночью составят -4 -9 градусов, днем -2 -7 градусов.

В четверг, 24 ноября, РТ останется в зоне действия атмосферных фронтов. Сохранится погода с осадками в виде снега и мокрого снега, ночью местами с сильными. Также местами сохранятся метель и гололед. Минимальные температуры воздуха ночью составят -3 -8 градусов, максимальные днем -1 -6 градусов. На дорогах снежные заносы и каша, сильная гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в последующие двое суток, 25 и 26 ноября, погода несколько улучшится. Под влиянием гребня антициклона местами пройдет небольшой снег. Температуры воздуха в ночные часы будут понижаться до -6 -11 градусов, максимальные днем составят -2 -7 градусов.

Изменения погодных условий будут сопровождаться существенными колебаниями атмосферного давления: в ближайшие двое суток давление будет падать, затем ожидается его значительный рост.

