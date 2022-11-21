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Циклон южный, а характер суровый: на Татарстан идет сильная непогода

Циклон южный, а характер суровый: на Татарстан идет сильная непогода

Фото: istihi.ru

В среду, 23 ноября, в Татарстане ожидается значительное ухудшение погодных условий, предупреждает республиканский Гидрометцентр. Регион окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. В западных районах РТ ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, в южных районах - с дождем, местами метель, ледяной дождь и гололед. Температуры ночью составят -4 -9 градусов, днем -2 -7 градусов.

В четверг, 24 ноября, РТ останется в зоне действия атмосферных фронтов. Сохранится погода с осадками в виде снега и мокрого снега, ночью местами с сильными. Также местами сохранятся метель и гололед. Минимальные температуры воздуха ночью составят -3 -8 градусов, максимальные днем -1 -6 градусов. На дорогах снежные заносы и каша, сильная гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в последующие двое суток, 25 и 26 ноября, погода несколько улучшится. Под влиянием гребня антициклона местами пройдет небольшой снег. Температуры воздуха в ночные часы будут понижаться до -6 -11 градусов, максимальные днем составят -2 -7 градусов.
Изменения погодных условий будут сопровождаться существенными колебаниями атмосферного давления: в ближайшие двое суток давление будет падать, затем ожидается его значительный рост.

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