«Заморозки погубят все посадки»: Вильфанд дал прогноз на вторую половину мая - температура упадет до минусовой
drive2.ru
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Россию придёт волна холода с ночными заморозками до -5°C. Погода ударит по урожаю и удивит даже южные регионы.
Отклонение от климатической нормы ожидается сразу в пяти федеральных округах. Это предупреждение прозвучало 12 мая от Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра.
Где похолодает
Под ударом окажутся:
- Сибирский округ — особенно Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Хакасия.
Температура днём: +7…+12°C, ночью — до -2°C.
- Центральный округ, включая Москву и область:
днём — +8…+13°C, ночью — до -5°C в отдельных районах.
- Южный округ, включая Крым:
ночью — до -2°C, что нетипично для этого региона.
- Уральский и Северо-Западный округа также попадут в зону нестабильной и холодной погоды.
Почему это опасно
Заморозки в середине мая — редкое и тревожное явление. Особенно пострадают:
- сельскохозяйственные культуры на открытом грунте;
- садовые растения;
- животные и насекомые, чувствительные к перепадам температур.
«Температура опустится на 8–10 градусов ниже нормы, и это может серьёзно ударить по урожаю», — заявил Вильфанд.
Москва: холод и дожди
В столице 12 мая ожидается:
- днём: +9…+11°C,
- ночью: до +1°C.
В Подмосковье возможны ночные заморозки до -1°C. Прогнозируется облачность и дожди.
Что делать
Метеорологи и аграрии рекомендуют:
- укрывать посадки и рассаду агроволокном;
- не проводить пересадки и посадки в открытый грунт;
- одеваться теплее, особенно детям и пожилым;
- следить за информацией от региональных МЧС, сообщает gorodkirov.
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