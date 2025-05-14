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«Заморозки погубят все посадки»: Вильфанд дал прогноз на вторую половину мая - температура упадет до минусовой

В России ожидается неожиданное майское похолода...

drive2.ru

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Россию придёт волна холода с ночными заморозками до -5°C. Погода ударит по урожаю и удивит даже южные регионы.

Отклонение от климатической нормы ожидается сразу в пяти федеральных округах. Это предупреждение прозвучало 12 мая от Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра.

Где похолодает

Под ударом окажутся:

  • Сибирский округ — особенно Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Хакасия.

Температура днём: +7…+12°C, ночью — до -2°C.

  • Центральный округ, включая Москву и область:

днём — +8…+13°C, ночью — до -5°C в отдельных районах.

  • Южный округ, включая Крым:

ночью — до -2°C, что нетипично для этого региона.

  • Уральский и Северо-Западный округа также попадут в зону нестабильной и холодной погоды.

Почему это опасно

Заморозки в середине мая — редкое и тревожное явление. Особенно пострадают:

  • сельскохозяйственные культуры на открытом грунте;
  • садовые растения;
  • животные и насекомые, чувствительные к перепадам температур.

«Температура опустится на 8–10 градусов ниже нормы, и это может серьёзно ударить по урожаю», — заявил Вильфанд.

Москва: холод и дожди

В столице 12 мая ожидается:

  • днём: +9…+11°C,
  • ночью: до +1°C.

В Подмосковье возможны ночные заморозки до -1°C. Прогнозируется облачность и дожди.

Что делать

Метеорологи и аграрии рекомендуют:

  • укрывать посадки и рассаду агроволокном;
  • не проводить пересадки и посадки в открытый грунт;
  • одеваться теплее, особенно детям и пожилым;
  • следить за информацией от региональных МЧС, сообщает gorodkirov.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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