«Заморозки погубят все посадки»: Вильфанд дал прогноз на вторую половину мая - температура упадет до минусовой

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Россию придёт волна холода с ночными заморозками до -5°C. Погода ударит по урожаю и удивит даже южные регионы.

Отклонение от климатической нормы ожидается сразу в пяти федеральных округах. Это предупреждение прозвучало 12 мая от Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра.

Где похолодает

Под ударом окажутся:

Сибирский округ — особенно Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Хакасия.

Температура днём: +7…+12°C, ночью — до -2°C.

Центральный округ, включая Москву и область:

днём — +8…+13°C, ночью — до -5°C в отдельных районах.

Южный округ, включая Крым:

ночью — до -2°C, что нетипично для этого региона.

Уральский и Северо-Западный округа также попадут в зону нестабильной и холодной погоды.

Почему это опасно

Заморозки в середине мая — редкое и тревожное явление. Особенно пострадают:

сельскохозяйственные культуры на открытом грунте;

садовые растения;

животные и насекомые, чувствительные к перепадам температур.

«Температура опустится на 8–10 градусов ниже нормы, и это может серьёзно ударить по урожаю», — заявил Вильфанд.

Москва: холод и дожди

В столице 12 мая ожидается:

днём: +9…+11°C,

ночью: до +1°C.

В Подмосковье возможны ночные заморозки до -1°C. Прогнозируется облачность и дожди.

Что делать

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