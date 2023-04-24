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· Регина Шигабетдинова

Все будет бесплатно с 24 апреля: Wildberries принял неожиданное решение для всех россиян

Wildberries вводит новое правило в пользу покупателей с 24 апреля
Все будет бесплатно с 24 апреля: Wildberries принял неожиданное решение для всех россиян

Фото: вконтакте24.рф

Wildberries принял неожиданное решение для покупателей: в компании объявили о полной отмене оплаты одной из услуг, за которую раньше с людей брали деньги. Нововведение вступит в силу с 24 апреля, сообщает PRIMPRESS.

Решение маркетплейса коснулось процесса взимания платы за обратную отправку товаров. С недавнего времени интернет-магазин начал брать с покупателей деньги за каждый товар, который человек не выкупил в пункте выдачи заказов. Причем плата взималась даже за те товары, которые пришли с повреждениями или не соответствовали тому, что было на картинке в приложении.

В самой компании заявляли, что платным является не возврат продукции, деньги взимаются за обратную транспортировку. Однако покупателей это не успокаивало, и многие из них подавали жалобы на маркетплейс. Одну из таких жалоб на днях рассмотрел суд в Московской области, и в итоге судьи встали на сторону покупателей.

Теперь грядет полная отмена оплаты обратной транспортировки товаров. Но коснется это только некачественной продукции, которая пришла в пункт выдачи заказа не по вине покупателя. Хотя фактически плата взиматься с покупателей по-прежнему будет, такие деньги люди смогут вернуть.

«В случае отказа от товара по причине брака или неправильного вложения удержанные на обратную транспортировку денежные средства подлежат возврату. Для этого необходимо обращаться в службу поддержки в разделе личного кабинета «Задай вопрос», – объяснили в компании.

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