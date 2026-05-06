Коммуналка может стать вдвое дешевле: кому в 2026 году положена скидка до 50% и как ее оформить
Суммы в квитанциях можно снизить законно / PROKAZAN
Расходы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году для многих семей станут ещё более ощутимыми. После январского повышения из-за роста НДС россиян ждёт вторая индексация — с 1 октября. В отдельных регионах платежи могут вырасти сразу на 20% и более.
Однако далеко не все знают, что государство готово компенсировать часть затрат. В ряде случаев скидка достигает 50%, а иногда и полностью перекрывает начисления. Разбираемся, кто может рассчитывать на помощь и как её оформить.
Два способа снизить платёж: льгота и субсидия
Многие путают эти механизмы, хотя принцип работы у них разный.
Льгота — это скидка, которая применяется ещё до оплаты квитанции. В платёжке сумма сразу уменьшается на установленный процент — чаще всего на 30%, 50% или 60%.
Субсидия — это возврат части уже уплаченных средств. Человек сначала оплачивает услуги полностью, а затем получает компенсацию на банковскую карту. Размер субсидии зависит от дохода семьи и фактических расходов на ЖКХ.
Снизить можно расходы на воду, электричество, газ и отопление, содержание и ремонт жилья, взносы на капитальный ремонт, а также плату за наём социального жилья.
Многодетные семьи: минимум 30% скидки
Семьи с тремя и более детьми имеют право на скидку не ниже 30% на оплату жилья и коммунальных услуг. Это федеральная гарантия, закреплённая указом президента.
Скидка распространяется на холодную и горячую воду, канализацию, электричество, газ, отопление, а также на твёрдое топливо в домах без центрального отопления.
Льгота действует, пока старший ребёнок сохраняет статус, дающий право на многодетность. В ряде регионов предусмотрены дополнительные меры.
Например, в Москве при наличии 10 и более детей скидка увеличивается до 50%. В Вологодской области действует 50% компенсация взносов на капремонт и стопроцентная — за вывоз мусора.
Ветераны и участники СВО: 50% на жильё и капремонт
Согласно закону «О ветеранах», участники боевых действий и приравненные к ним лица получают 50% скидку на содержание и текущий ремонт жилья, а также на взносы на капитальный ремонт.
Важно учитывать ограничение: льгота не распространяется на оплату самих коммунальных ресурсов — воды, газа, электричества и отопления.
Право на скидку имеют ветераны, участники спецоперации и члены их семей, проживающие совместно. Льгота бессрочная и действует только на одно жилое помещение — по месту регистрации.
Для семей погибших военнослужащих предусмотрены отдельные меры поддержки. В Москве, к примеру, компенсируют 60% фактических расходов на коммунальные услуги, содержание жилья, капремонт и наём социального жилья.
Пенсионеры: всё решает регион
Федеральной нормы, которая давала бы всем пенсионерам единые скидки на ЖКХ, нет. Условия определяются региональными властями.
В Москве отдельные категории пенсионеров получают 50% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальных норм площади. Одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора.
В Санкт-Петербурге действует компенсация взносов на капремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — полное освобождение.
В других регионах правила могут отличаться, поэтому уточнять условия лучше в МФЦ или органах соцзащиты по месту жительства.
Субсидия для семей с низким доходом
Если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, можно оформить субсидию. В ряде регионов порог ниже: в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%.
При расчёте учитываются все регулярные доходы за последние шесть месяцев: зарплата, пенсия, стипендии, алименты и другие выплаты.
Важно, чтобы не было долгов по оплате ЖКХ за последние три года. Жильё должно находиться в собственности или быть предоставлено по договору соцнайма.
Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего право необходимо подтверждать заново.
Как оформить льготы и субсидии
Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или региональные сайты (например, mos.ru), а также лично — через МФЦ или центр жилищных субсидий.
Для оформления льгот следует обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. Семьям погибших военнослужащих нужно обращаться в Социальный фонд.
Обычно потребуются паспорт, документы на жильё, справка о составе семьи, квитанции об оплате, справки о доходах за шесть месяцев и документы, подтверждающие льготный статус.
Заявление рассматривается до 10 рабочих дней. Выплаты начинают начислять с первого числа следующего месяца.
Почему могут отказать
Чаще всего отказ связан с превышением дохода, наличием задолженности по коммунальным платежам или неполным пакетом документов. Иногда проблема возникает из-за просроченного подтверждения льготного статуса.
В таких случаях рекомендуется пересчитать доход, погасить долги и повторно подать заявление.
Как сэкономить без льгот
Даже если вы не относитесь к льготным категориям, уменьшить платёж возможно.
Во-первых, стоит пересмотреть перечень услуг. Если мусоропроводом не пользуются жильцы дома, можно инициировать отказ от услуги через управляющую компанию.
Во-вторых, установка счётчиков позволяет платить по фактическому потреблению. По оценкам специалистов, расчёты по нормативам обходятся в 1,5–2 раза дороже.
И, наконец, необходимо регулярно проверять квитанции. Ошибки в начислениях встречаются нередко, а своевременная проверка помогает экономить тысячи рублей в год.
Рост тарифов — серьёзная нагрузка на семейный бюджет. Но при грамотном подходе и знании своих прав часть расходов можно вернуть или существенно сократить, сообщает bank.yuga.ru.
