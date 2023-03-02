"Это невероятно, но это чистая правда!": в России врачи впервые смогли полностью вылечить пациента с безнадежной четвертой стадией рака
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Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина.
Как рассказали в клинике, 77-летний житель Новосибирска поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии, с тяжелой анемией и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи IV стадии". Около левого уха у него располагалась массивная злокачественная опухоль диаметром 15 сантиметров, которая сильно кровоточила, причиняя пациенту мучения. Полтора года маломобильный мужчина не обращался за помощью, а когда обратился, в других больницах ему предложили лишь поддерживающее симптоматическое лечение на дому.
С учетом особенностей опухоли и стадии заболевания радиотерапевты спланировали ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучение позволило купировать кровотечение и создать оптимальные условия для заживления. Через три недели на уменьшившейся опухоли провели полноценный лечебный лучевой курс.
"Спустя три месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью. Вопреки тому что агрессивный плоскоклеточный рак последней стадии, как правило, дает метастазы, данному пациенту повезло — процесс никуда не распространился. О неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам", — отметили в НМИЦ.