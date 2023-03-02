"Это невероятно, но это чистая правда!": в России врачи впервые смогли полностью вылечить пациента с безнадежной четвертой стадией рака

В Новосибирске полностью вылечили паллиативного пациента с последней стадией рака кожи

Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина.

Как рассказали в клинике, 77-летний житель Новосибирска поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии, с тяжелой анемией и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи IV стадии". Около левого уха у него располагалась массивная злокачественная опухоль диаметром 15 сантиметров, которая сильно кровоточила, причиняя пациенту мучения. Полтора года маломобильный мужчина не обращался за помощью, а когда обратился, в других больницах ему предложили лишь поддерживающее симптоматическое лечение на дому.

С учетом особенностей опухоли и стадии заболевания радиотерапевты спланировали ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучение позволило купировать кровотечение и создать оптимальные условия для заживления. Через три недели на уменьшившейся опухоли провели полноценный лечебный лучевой курс.