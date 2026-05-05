Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора

С наступлением дачного сезона клубника выходит на пик активного роста. В этот период растениям особенно важно обеспечить полноценное питание, иначе рассчитывать на крупные и сладкие ягоды не придётся. Биолог Ирина Сушилова советует не спешить в магазин за химическими смесями, а обратить внимание на доступные натуральные подкормки.

Правильно подобранное удобрение не только укрепит кусты, но и заметно улучшит вкус урожая. Один из таких рецептов легко приготовить в домашних условиях — все ингредиенты найдутся практически у каждого дачника.

Натуральная подкормка для клубники: простой рецепт

Чтобы приготовить питательный настой, понадобятся:

1 литр измельчённой крапивы

пригоршня панировочных сухарей

2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Все компоненты нужно залить тёплой водой в 15-литровом ведре и тщательно перемешать. Затем раствор оставляют на двое суток для настаивания. За это время начинается естественный процесс брожения, благодаря которому образуется богатый микроэлементами состав.

Перед использованием настой обязательно процеживают, чтобы удалить остатки травы и сухарей. В результате получается концентрированная жидкость, готовая к применению.

Как правильно подкармливать клубнику

Орошать растения следует строго под корень и только по влажной почве. Это важный момент: сухая земля может снизить эффективность подкормки и даже вызвать стресс у растения.

На один куст достаточно примерно одного стакана готового раствора. Уже спустя несколько недель можно заметить, как кусты становятся крепче, листья приобретают насыщенный зелёный цвет, а цветение проходит более активно.

Регулярное использование такого настоя способствует формированию крупных, ароматных и сладких ягод. Кроме того, натуральный состав помогает укрепить иммунитет растений и повысить их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Эта простая дачная хитрость не требует серьёзных затрат, зато результат приятно удивит даже опытных садоводов.

