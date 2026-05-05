Звёзды готовят турбулентный период: астролог раскрыла, когда ждать хаос и короткий всплеск везения

Первые недели мая могут стать эмоциональным испытанием даже для самых устойчивых. Ведущий западный астролог Елизавета Алехнович предупреждает: месяц стартует резко и непредсказуемо, словно вагончик на крутых «американских горках». Но за турбулентностью скрывается шанс перезагрузить жизнь и выйти на новый уровень.

Май разделится на два полюса: сначала — чистка, выяснение отношений и вскрытие старых ошибок, затем — мощный старт и редкое «окно возможностей», которое нельзя упустить.

Полнолуние в Скорпионе: время тайн и ревности

Месяц начинается с напряженного Полнолуния в Скорпионе. Эта фаза всегда поднимает на поверхность то, что долго копилось: обиды, недоверие, скрытые претензии. Возможны попытки давления и контроля — как в личной жизни, так и в рабочих вопросах.

До 10 мая возрастает риск ссор, бытовых травм и даже мелких возгораний. Астролог советует быть особенно аккуратными с техникой и огнем, а главное — с собственными словами. Агрессия в ответ на агрессию лишь усугубит конфликт. Намного продуктивнее выбрать честный разговор и спокойный тон.

Финансовые документы и важные контракты лучше отложить. Зато это отличное время для «генеральной уборки» — удалить ненужные контакты, разобрать бумаги, завершить старые дела.

Спад энергии и эмоциональные решения

С 10 по 16 мая многие ощутят упадок сил. Может накрыть апатия, появится ощущение, что все решения принимаются сердцем, а не разумом. В такие дни не стоит форсировать события или требовать от себя подвигов.

Лучшей стратегией станут прогулки в одиночестве, цифровой детокс и спокойная саморефлексия. Это период внутренней настройки перед новым этапом.

Новолуние в Тельце: редкий шанс на прорыв

Главный подарок месяца — Новолуние в Тельце 17 мая в 4:00 по иркутскому времени. С 17 по 20 мая открывается так называемое «окно возможностей». В эти дни мысли становятся яснее, появляется вдохновение и ощущение правильного направления.

Это идеальный момент для запуска сайтов и рассылок, переговоров о повышении или регистрации бизнеса. Благоприятно начинать обучение, выходить в преподавание, мириться и делать важные признания.

Если давно зрела идея — действовать нужно именно в этот промежуток.

Вторая половина месяца: эмоции и информационный хаос

С 19 мая Венера переходит в знак Рака, усиливая чувствительность и обидчивость. Люди будут острее реагировать на слова и поступки окружающих. А уже с 20 мая атмосфера станет более упрямой и тяжеловесной.

Дополнительную интригу внесет Уран, перешедший в Близнецы. В ближайшие полгода он способен создать информационный хаос: неожиданные новости, смену планов, нестабильность в коммуникациях. Но в этом же кроется стимул к переменам — особенно там, где вы давно «застоялись».

Итог мая прост: первая половина — очищение и ревизия, вторая — смелый старт.

Прогноз по знакам зодиака

Овен

Главная дилемма — баланс между семьей и карьерой. В начале месяца возможны трения с руководством или партнерами, поэтому дом станет местом силы. Ближе к концу мая вероятен неожиданный доход — возврат старого долга или неофициальная выплата. Главное условие успеха — холодная голова.

Телец

Месяц пройдет под знаком психологии и интуиции. Возможны ошибки подчиненных и общее снижение энергии. Однако финал мая может принести карьерный скачок благодаря необычным знакомствам. Важно не конфликтовать, а разбираться в собственных мотивах.

Близнецы

В центре внимания — деньги и дружба. Первая декада чревата спорами из-за вложений или вопросов, связанных с детьми. Неожиданную поддержку окажут старые знакомые. К концу месяца связи либо укрепятся, либо окончательно исчерпают себя.

Рак

Карьерные перспективы выйдут на первый план. Начало месяца может сопровождаться семейными спорами, но уже во второй декаде откроются новые профессиональные возможности. В финале мая обновится круг общения, освобождая место для творчества и романтики.

Лев

Тема чужих денег и партнерских ресурсов станет ключевой. Возможны убытки или столкновения с конкурентами, но одновременно появится шанс на выгодное сотрудничество. Лучше делегировать рутину и сосредоточиться на стратегических решениях.

Дева

Кризисные ситуации станут точкой роста. Разногласия из-за общих финансов или споры с близкими подтолкнут к карьерным переменам. Помощь может прийти от неожиданного союзника или даже из любимого хобби.

Весы

Май принесет очищение круга общения. Первая половина месяца выявит лишние связи, а по-настоящему важные отношения станут крепче. К концу мая удастся стабилизировать быт и закрыть старые финансовые обязательства.

Скорпион

Главная тема — партнерство. В начале месяца возможны сложности с коллегами и подчиненными. Спасением станут грамотно оформленные договоренности и поддержка семьи, которая поможет удержать внутренний баланс.

Стрелец

В центре внимания окажутся вопросы недвижимости и детей. Решения о переезде или дальних поездках лучше принимать коллективно, учитывая мнение семьи. Вторая половина мая принесет повод для гордости за детей и вдохновение для нового обучения.

Козерог

Информационный поток может оказаться избыточным. Чтобы не потеряться в хаосе, понадобятся дисциплина и четкие границы. В конце месяца предстоит работа с документами, но появится возможность порадовать себя покупками для дома.

Водолей

Финансы и личное обаяние станут ключевыми инструментами. Стоит быть осторожнее с мошенниками и внезапными расходами. Творческий подход к работе поможет выйти из сложных ситуаций, а харизма — расположить к себе нужных людей.

Рыбы

Эмоциональный фон будет нестабильным, поэтому особое внимание стоит уделить финансовой дисциплине. Переключение на бытовые задачи поможет удержать равновесие. Во второй половине месяца возможен заметный рост доходов — при условии рациональности и силы воли, сообщает nsk.bfm.ru.

