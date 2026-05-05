Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Неточности в данных о трудовом стаже и страховых взносах могут обернуться для россиян неприятным сюрпризом — снижением размера будущей пенсии. Эксперты предупреждают: даже небольшая ошибка в документах способна повлиять на итоговые выплаты, особенно если речь идёт о периодах до 2002 года или о «серой» занятости.

С таким разъяснением выступила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. По её словам, многие граждане узнают о проблемах уже на этапе назначения пенсии, когда исправить ситуацию бывает сложнее.

Почему важен стаж до 2002 года

Периоды работы до 2002 года по-прежнему играют существенную роль при расчёте пенсии. Именно они формируют так называемый стажевый коэффициент.

Если женщина имеет не менее 20 лет стажа, а мужчина — 25 лет, применяется коэффициент 0,55. Однако любые «пробелы» могут снизить итоговую базу для расчёта. Речь идёт не только о перерывах в работе, но и о неучтённых периодах службы в армии, получения пособия по безработице или обучения.

Даже если человек уверен, что все данные были переданы корректно, отсутствие подтверждающих документов способно повлиять на размер выплат.

После 2002 года всё решают страховые взносы

С начала пенсионной реформы 2002 года система расчёта изменилась. Теперь ключевое значение имеет регулярность страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России.

Работа без официального оформления, задержки с уплатой взносов или технические ошибки при передаче сведений могут привести к тому, что часть стажа просто «выпадет» из расчёта. В итоге пенсионные баллы начисляются не в полном объёме, а будущая пенсия оказывается ниже ожидаемой.

Эксперты подчёркивают: сотрудникам важно контролировать, платит ли работодатель взносы и корректно ли отражаются данные в личном кабинете.

Ошибки в документах и смена фамилии

Дополнительные сложности нередко возникают из-за несоответствий в документах. Например, если фамилия менялась, а подтверждающие бумаги не были вовремя предоставлены, часть стажа может не засчитаться.

Проблемы возникают и при отсутствии сведений о доходах за определённые годы. В таких случаях Социальный фонд не всегда может автоматически учесть нужные данные, и человеку приходится самостоятельно доказывать своё право на перерасчёт.

Переезд может уменьшить выплаты

Отдельный риск связан с переездом. При смене региона на территорию с более низким районным коэффициентом пенсионер может лишиться части надбавок. В результате итоговая сумма выплат уменьшается, что становится неожиданностью для многих граждан.

По словам эксперта, подобные изменения стоит учитывать заранее, особенно если переезд планируется из северных регионов.

Как проверить свои данные

Специалисты рекомендуют не откладывать проверку сведений до выхода на пенсию. Запросить справку о назначенной пенсии или состоянии индивидуального лицевого счёта можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России.

Документ формируется, как правило, в течение суток. Это позволяет заранее выявить неточности и при необходимости подать заявление на корректировку.

Регулярная проверка стажа и страховых взносов — простой способ избежать потерь в будущем и быть уверенным в размере своих пенсионных выплат, сообщает spbdnevnik.ru.

