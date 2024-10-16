В разделе «Дом» собраны полезные сервисы для обслуживания жилья

Теперь вся информация по видам недвижимости клиентов (домам и квартирам, машино-местам, гаражам и кладовкам) хранится в одном месте — в новом разделе «Дом» приложения СберБанк Онлайн для Android. Данные подтягиваются из различных разделов приложения, сервиса Домклик или портала Госуслуг (если предоставлены нужные согласия). Можно добавить недвижимость вручную, например, арендованную квартиру, отредактировать информацию или удалить лишний объект.

Найти новый раздел можно на экране «Платежи» — раздел «Дом». На этом экране можно выбрать или добавить новый объект.

Более того, в «Доме» в СберБанк Онлайн теперь собраны сервисы для простого и удобного управления недвижимостью: оплатить счёт за ЖКУ или интернет, посмотреть платёж по ипотеке, узнать стоимость объекта недвижимости, оформить страховку, проконсультироваться с юристом, заказать дизайн-проект и сделать ремонт, организовать переезд и многое другое. Например, для оплаты ЖКУ достаточно указать в разделе «Дом» свой адрес, и все актуальные счета отобразятся на экране. Если клиент помогает с оплатой ЖКУ близким, то можно указать и их адрес, чтобы оплатить сразу все счета.

Новый раздел будет доступен владельцам Android-смартфонов после обновления до версии 16.0, а возможность оплачивать ЖКУ в разделе «Дом» доступна и владельцам iPhone.

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