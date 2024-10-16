Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

Новый «Дом»: в СберБанк Онлайн теперь можно управлять своей недвижимостью

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KNC4k

В разделе «Дом» собраны полезные сервисы для обслуживания жилья

Теперь вся информация по видам недвижимости клиентов (домам и квартирам, машино-местам, гаражам и кладовкам) хранится в одном месте — в новом разделе «Дом» приложения СберБанк Онлайн для Android. Данные подтягиваются из различных разделов приложения, сервиса Домклик или портала Госуслуг (если предоставлены нужные согласия). Можно добавить недвижимость вручную, например, арендованную квартиру, отредактировать информацию или удалить лишний объект.

Найти новый раздел можно на экране «Платежи» — раздел «Дом». На этом экране можно выбрать или добавить новый объект.

Более того, в «Доме» в СберБанк Онлайн теперь собраны сервисы для простого и удобного управления недвижимостью: оплатить счёт за ЖКУ или интернет, посмотреть платёж по ипотеке, узнать стоимость объекта недвижимости, оформить страховку, проконсультироваться с юристом, заказать дизайн-проект и сделать ремонт, организовать переезд и многое другое. Например, для оплаты ЖКУ достаточно указать в разделе «Дом» свой адрес, и все актуальные счета отобразятся на экране. Если клиент помогает с оплатой ЖКУ близким, то можно указать и их адрес, чтобы оплатить сразу все счета.

Новый раздел будет доступен владельцам Android-смартфонов после обновления до версии 16.0, а возможность оплачивать ЖКУ в разделе «Дом» доступна и владельцам iPhone.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

дезинфекция от тараканов москва

Лонгриды

день назад

«Не дорога, а одна большая выбоина»: топ-5 худших дорог Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

укладка линолеума в Екатеринбурге

Новости Татарстана

19 часов назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

19 часов назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Новости Казани

день назад

В Казани 14 октября возле колонии мужчина выстрелил в лицо
Лонгриды
17 часов назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроект по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Татарстана

21 минуту назад

Новый «Дом»: в СберБанк Онлайн теперь можно управлять своей недвижимостью

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 16 октября прозвучали сирены оповещения

Новости Казани

2 часа назад

Ильсур Метшин ответил на мемы «Не трогай, это на БРИКС»
По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино за...
Новости Казани
час назад

По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино закрылся колледж

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанские школьники познакомились с искусственным интеллектом

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ ввели новые льготы для участников СВО и их семей

Новости Татарстана

4 часа назад

Более полумиллиона пользователей подключили обновленную подписку MiXX с Яндекс Плюсом
Авито Авто запускает отдельный раздел для поиск...
Новости России
5 дней назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей