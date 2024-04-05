Аэропорт Казани закупит 2 детектора для обнаружения взрывчатки за 2 секунды

Аэропорт «Казань» приобретет 2 детектора для обнаружения паров и следов взрывчатых веществ примерно за 3 000 000 рублей. Такой тендер появился на сайте государственных закупок.

Портативные детекторы взрывчатки купят, чтобы смотреть с ней ручную кладь и багажа. Задача техники - распознавать взрывчатки (гексоген, тетрил, нитроглицерин, черный порох, аммиачная селитра и др.). На это детектору понадобится не больше 2 секунд. Если устройство фиксирует пар или следы взрывчатки, то тогда должен подаваться звуковой сигнал с визуализацией на дисплее.

По техническому заданию, аэропорт планирует купить М-ИОН. Техника не содержит в себе источников радиоактивного излучения. Изготовитель — московская компания «Диагностика-М», цена одного прибора - около 1 500 000 рублей, пишет БИЗНЕС Online.

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