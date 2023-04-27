В Татарстане возбуждено уголовное дело после обрушения строящегося дома в Куюках
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В Татарстане возбуждено уголовное дело после обрушения стены строящегося дома в поселке Куюки в Пестречинском районе. Об этом проинформировал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Отмечается, что дело возбудили о нарушении правил безопасности при проведении строительства. В результате ЧП травмирован рабочий - у него повреждена нога.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС, кинологи, сотрудники прокуратуры и СКР.
В ГУ МЧС РТ пояснили, что обрушилась кирпичная кладка с уровня третьего на второй этаж с торца дома.