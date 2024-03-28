В Казани возбудили уголовное дело на водителя автобуса после смертельного ДТП

Вчера на перекрестке улиц Ибрагимова и Восстания произошло столкновение между автомобилем Honda и автобусом.





42-летний водитель автобуса не учел запрещающий сигнал светофора, что привело к серьезному столкновению. Из-за чего скончался 32-летний водитель легковушки.

В Госавтоинспекции города отметили, что водитель автобуса был задержан. По факту произошедшего на него было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека



Водителю грозит тюремное заключение на срок от 4 до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что в Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека, а травмировались - 690 граждан.