В Казани возбудили уголовное дело на водителя автобуса после смертельного ДТП
ГИБДД Казани
Вчера на перекрестке улиц Ибрагимова и Восстания произошло столкновение между автомобилем Honda и автобусом.
В Госавтоинспекции города отметили, что водитель автобуса был задержан. По факту произошедшего на него было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека
Водителю грозит тюремное заключение на срок от 4 до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, что в Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека, а травмировались - 690 граждан.
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