В Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека

В Татарстане с начала января 2024 года зафиксировано 549 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 63 человека и получили ранения 690 человек. Информацию о текущей ситуации с безопасностью на дорогах республики обнародовал главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов в ходе пресс-конференции.





Сравнивая данные за первые три месяца текущего года с аналогичным периодом прошлого года, можно отметить увеличение числа погибших в ДТП на 16 человек – это обстоятельство вызывает серьезную озабоченность, подчеркнул Гарипов.Также главный госавтоинспектор поделился статистикой основных типов аварий в регионе. Среди них выделяются столкновения, в результате которых погибли 42 человека, наезды на пешеходов – 15 погибших, а также выезды на встречную полосу – 29 погибших. Гарипов отметил, что 28 из этих случаев произошли именно в участках, где разрешены маневры обгона.