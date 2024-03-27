В Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека
Госавтоинспекция РТ
В Татарстане с начала января 2024 года зафиксировано 549 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 63 человека и получили ранения 690 человек. Информацию о текущей ситуации с безопасностью на дорогах республики обнародовал главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов в ходе пресс-конференции.
Также главный госавтоинспектор поделился статистикой основных типов аварий в регионе. Среди них выделяются столкновения, в результате которых погибли 42 человека, наезды на пешеходов – 15 погибших, а также выезды на встречную полосу – 29 погибших. Гарипов отметил, что 28 из этих случаев произошли именно в участках, где разрешены маневры обгона.
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