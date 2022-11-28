В Казани власти увеличили выплаты семьям с инвалидами на 7 тысяч рублей

В 2022 году единовременная матпомощь семьям, в которых есть дети-инвалиды, выросла с 3000 рублей до 10 тысяч рублей. Об этом сегодня заявила замглавы исполкома Казани Гузель Сагитова.

По ее словам, в текущем году единовременную выплату получили 312 семей на общую сумму 3 миллиона рублей.

Выплату получают семьи, где есть двое и более детей-инвалидов, где оба родителям имеют инвалидность и растят одного и более детей в возрасте до 18 лет. Также выплата полагается одиноким родителям-инвалидам, которые растят одного и более детей.

Сагитова отметила, что в столице Татарстана проживают 82 780 инвалидов, в том числе 5 684 детей.