В Казани открылся 33-й пункт бесплатного питания «Приют человека»

В Казани начал работу 33-й пункт выдачи горячего питания от благотворительного фонда «Приют человека». Новый объект разместился на улице Степана Халтурина, сообщили в пресс-службе организации.

Открытие прошло торжественно — на мероприятие пришли более 100 человек. Подопечным раздали плов в ланч-боксах, а также продуктовые наборы и средства гигиены. Сейчас ежедневно в 33 точках раздаётся около трёх тысяч порций, и в планах — увеличить это число до 3,2 тысячи.

В Казани действует 11 пунктов, ещё 17 работают в районах Татарстана, а 5 — в Удмуртии, Ульяновской области и Мордовии. Фонд «Приют человека» существует с 2018 года и оказывает помощь всем нуждающимся, вне зависимости от социального статуса. Проектом руководит Азат Гайнутдинов.