Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 8%

Средняя стоимость аренды жилья в Казани снизилась до 38,1 тысячи рублей в месяц. Это на 8% меньше, чем кварталом ранее, и на 5% ниже уровня прошлого года, следует из аналитики Циан и расчетов Аналитического центра ДОМ.РФ. Конкретная ссылка на страницу материала в исходном тексте не указана, пишет Вести Татарстана.

На фоне снижения ставок между собственниками усилилась конкуренция. Рынок стал более чувствительным к качеству квартир и уровню заявленных цен.

Арендаторы при этом стали внимательнее выбирать жилье. Среднее количество просмотров одного объявления уменьшилось на 1% за квартал и на 25% по сравнению с прошлым годом.

Срок сдачи квартир сократился. Медианный период размещения объявлений составил 47 дней, что на пять дней меньше, чем кварталом ранее.

Однако в годовом выражении этот показатель остается выше. По сравнению с прошлым годом срок экспозиции увеличился на 32 дня.

В целом рынок аренды в Казани смещается в сторону расширения предложения и более высокой конкуренции. Особенно заметны эти изменения в сегменте типовых квартир, где быстрее меняются цены и сроки сдачи.

