Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился организовать новогодние елки для детей мобилизованных на самом высоком уровне. Мероприятия пройдут в Казанском Кремле и «Татнефть арене», передаёт пресс-служба Президента РТ.

22-24 декабря в Казанском Кремле пройдет новогоднее представление для учащихся начальных классов. Учащиеся 5-11-х классов приглашены на республиканскую новогоднюю елку в ледовом дворце «Татнефть Арена». Организацией праздника для детей займутся главы муниципальных районов, Управление ГИБДД по РТ, Минкульт, Минмолодежи РТ и Миндортранс.

Помимо этого, Минниханов призвал депутатов и чиновников поучаствовать в традиционной акции «Елка желаний», исполнив желания юных татарстанцев.