Обсудят с жителями районов: в Казани решается вопрос о благоустройстве доворов в 2024 году

Благоустройство дворов обсудят с жителями Кировского и Московского районов Казани

В Казани продолжают проводить встречи с горожанами, в рамках которых обсуждается благоустройство территорий, которые вошли в программу «Наш двор» на 2024 год. С 12 по 24 октября собрания будут проходить во дворах Кировского и Московского районов.

Эксперты знакомят местных жителей с предварительной схемой проведения работа, а горожане же могут внести в нее свои правки. Архитекторы также рассказывают об обязательных видах работ и сроках их реализации.

Ближайшая встреча на этой неделе пройдет 12 октября в 18:00 во дворе домов №5 и №9 по Гудованцева. График проведения собраний в будущем был опубликован в телеграм-канале.

Перед встречей организаторы предлагают жителям заранее обойти территорию с соседями и отметить все недочеты, среди которых могут быть проблемы с освещений, неудобная организация парковой, дорог, тротуаров и тому подобное. Можно также предварительно обсудить с соседями возможные решения обнаруженных проблем.