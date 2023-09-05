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На месте работают специалисты: в Казани временно остановили движение троллейбусов

В Казани временно приостановили движение некоторых троллейбусов из-за порождения сети
На месте работают специалисты: в Казани временно остановили движение троллейбусов

Дарья Порсева

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В Казани на пересечении улиц Зорге и Фучика транспорт повредил контактную сеть, в связи с чем было приостановлено движение троллейбусов, следующих по маршрутам №5, 9 и 12, а также трамвая №4, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

На предприятии уточнили, что трамвайный маршрут работает на участке от Халитова и до разворотной петли остановки «Сады», троллейбус №9 - от Кулагина, а троллейбус №12 - от остановки «Сквер имени Тукая» и до Танкового кольца.

На месте происшествия на данный момент работают специалисты аварийной службы, устраняются причины остановки движения. Не называется даже примерное время, которое потребуется на устранение ЧП.

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