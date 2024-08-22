Мэр Казани Метшин рассказал о курьезном знакомстве с директором цирка дю Солей
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Глава региональной столицы Татарстана сообщил о курьезном знакомстве с руководителем цирка дю Солей.
Как рассказал Ильсур Метшин, он рос в Нижнекамске. Первый президент региона Шаймиев приказал специалисту принять руководителя цирка, однако тогда глава города не понял, о ком именно говорит Минтимер.
Метшин не сразу узнал мужчину. Директор учреждения спросил у него, был ли он ранее в другом государстве, а затем предложил в ходе рабочей поездки поехать на шоу в Лиссабоне. Представление мэру понравилось.
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