Мэр Казани Метшин рассказал о курьезном знакомстве с директором цирка дю Солей

Глава региональной столицы Татарстана сообщил о курьезном знакомстве с руководителем цирка дю Солей.

Как рассказал Ильсур Метшин, он рос в Нижнекамске. Первый президент региона Шаймиев приказал специалисту принять руководителя цирка, однако тогда глава города не понял, о ком именно говорит Минтимер.

Метшин не сразу узнал мужчину. Директор учреждения спросил у него, был ли он ранее в другом государстве, а затем предложил в ходе рабочей поездки поехать на шоу в Лиссабоне. Представление мэру понравилось.

Ранее мы писали о том, что в Казани местный житель вызвал правоохранителей, когда решил, что его любимая умерла, так как она не отвечала на его звонки и сообщения.

Утром 22 августа 2024 года, на улицу Гаврилова прибыли все экстренные службы после того, как обеспокоенный молодой человек заявил о возможном ранении ножом