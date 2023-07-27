Дегустация, мастер-класс, лекторий: что ждет казанцев на фестивале «Итиль»

Стала известна программа третьего фестиваля «Итиль» в Казани

Третий фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» будет проходить в парке имени Горького в Казани 12 августа. Событие станет площадкой для культурного диалога и обмена опытом между регионами-соседями.

В программе - знакомством с современной музыкой народов Поволжья, дегустация национальных блюд, детские мастер-классы, выставка традиционных орнаментов и продажа изделий ручной работы.

Впервые здесь запустят открытый лекторий, где проведут встречи и дискуссии. Посетители также могут попасть на спецпоказ фильма татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай». Имя хедлайнера пока что неизвестно.