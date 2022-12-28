18-летний житель Татарстана ограбил магазин попытался изнасиловать продавщицу

18-летний житель Нижнекамска ограбил магазин и попытался изнасиловать продавщицу. В нетрезвом виде молодой человек в 4 утра пришел в кругломуточный магазин, где и попытался применить силу в отношении 39-летней женщины-продавца.

Молодой человек задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.

Женщина не растерялась и смогла дать грабителю и насильнику отпор, выбежала на улицу, откуда позвонила в полицию.

После этого подозреваемый похитил из кассы 10 тысяч рублей и убежал. Его задержали через несколько часов. На данный момент он находится под стражей.