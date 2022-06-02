У поляков лопнуло терпение и они предъявили украинским беженцам жесткий ультиматум

Львиная доля беженцев из Украины в Польше теперь лишится ежедневных пособий, сообщает Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Пособие с 1 июля оставят лишь действительно нуждающимся - инвалидам, беременным, многодетным мамам. Все остальные, считают поляки, должны прекратить паразитировать и идти работать.

"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - заявил польский профессор Петр Длугош.