Откроют новые горизонты: Глоба назвал два знака Зодиака, которых в мае ждет карьерный взлет

Некоторые идут по карьерной лестнице долгие годы, а у некоторых порой получается изменить свой статус за считанные дни, о таких говорят - обстоятельства совпали, им повезло. Да, в везении такого рода нет ничего страшного, считает астролог Павел Глоба. Просто эти люди воспользовались шансами, которые дала им Вселенная, и не прогадали.

В мае 2022 года два знака Зодиака могут рассчитывать на такие шансы.

Телец

Телец упрям, но не подл, он никого не станет подсиживать или подставлять для собственного роста. Но этого и не потребуется: с середины мая заслуги Тельца не останутся незамеченными, начальство обязательно предложит новый проект, новую должность и, конечно, повышение зарплаты.

Основное условие для успеха Тельца - его ледяное спокойствие. Если он сможет не вступать в споры и конфликты на рабочем месте, не будет поддерживать сплетни, то удача непременно улыбнется ему.

Рак

Вовсе не обязательно, что Рак начнет расти по карьерной лестнице на своей работе. Может, и на другой работе. Тут все зависит от Рака. Если начальство не намерено повышать оплату или открывать для представителя знака новые горизонты, то смело меняйте работу, советует астролог - новое место будет более перспективным во всех отношениях.

Чтобы удача не прошла мимо, Ракам стоит быть внимательными, не допускать до своих дел и тайн недоброжелателей, сплетников, завистников. Держите их на расстоянии.