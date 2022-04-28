С 1 мая 2022 года запускаются новые воздушные рейсы из Казани в Махачкалу. Об этом сообщает мэрия Казани на официальном сайте.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в пути от Казани до Махачкалы составит 2 часа 40 минут.

По четвергам из столицы Татарстана в Махачкалу самолеты будут отправляться в 14:00 и приземляться в 16:35. Обратный рейс намечен на 17:40 с прибытием в Казань в 20:25.

В воскресенье вылеты из Казани назначены на 13:10 с прибытием в Махачкалу в 15:50, обратно — на 16:50 с прибытием в 19:30.