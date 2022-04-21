Трое подростков погибли при падении автомобиля, на котором они решили покататься, в реку в Дагестане, сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. За рулем машины был один из несовершеннолетних.

Трагедия случилась ближе к полуночи накануне у села Султан-Янги-Юрт . Пятеро подростков решили "погонять" на Mercedes-Benz, за рулем которого сидел 17-летний друг.

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в реку. Трое подростков, пассажиры автомобиля, погибли на месте происшествия, не сумев выбраться из автомобиля, двоим удалось выжить.