Выполняя свой воинский долг, при участии в спецоперации РФ на Украине погиб разведчик-пулеметчик разведывательного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии рядовой, контрактник Михаил Афанасьев.

Михаил - уроженец села Альшеево Буинского района Татарстана. Он родился в 1992 году. С 2014 года проходил военную службы в одной из воинских частей Ульяновска.

Похоронят Михаила в родном селе, в Татарстане.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.