Сегодня стало известно о гибели еще одного татарстанца на Украине. При участии в спецоперации РФ погиб 20-летний Руслан Садыков из Аксубаевского района. Сообщается, что тело бойца уже везут на родину.

Его мать опубликовала в социальных сетях трогательный снимок, на котором вся семья в сборе.

"Как же мы тогда были счастливы! Пусть земля тебе будет пухом!", - написала Евгения Садыкова.

Точного официального списка погибших на Украине татарстанцев нет, и СМИ ведут собственные списки. Вероятно, тут не все, кто погиб, выполнив свой воинский долг. Но еще одним именем в списке стало больше.