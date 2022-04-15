Сегодня в Казани прошло прощание с еще одним погибшим при участии в спецоперации РФ на Украине жителем республики. В похоронном комплексе "Курган" и танковом училище попрощались с Дамиром Гилемхановым - ефрейтором, который посмертно удостоен звания Героя России.

Выразить соболезнования семье погибшего ефрейтора приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Известно, что экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

После этого экипаж танка вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина, в которой находился Гилемханов, была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

Дамиру Гилемханову было 22 года.

Список погибших татарстанцев, таким образом, снова пополнился: