Хирурги регионального института гастроэнтерологии и гепатологии (IGRH) в румынском городе Клуж-Напока были изумлены, когда во время операции нашли в желудке у пациента золотой слиток весом в 250 граммов.

Они сразу же сообщили о находке в полицию, сообщает Digi24.

Полицейские надеялись поговорить с пациентом, но пока послеоперационное его состояние не позволяет вести беседы, да и врачи против.

А потому расследование продолжится, когда мужчина сможет внятно отвечать на вопросы правоохранителей.

Оперировавший пациента хирург Михай Млешницэ рассказал, что ему удалось переговорить с пациентом после операции, и тот сказал, что проглотил золото "совершенно случайно".

Примечательно, что в больницу мужчина поступил с жалобами не на боли в желудке, а совсем с другим диагнозом.