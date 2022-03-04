Наказание за фейки об армии страны и итоги переговоров делегаций России и Украины:Главное на 4 марта

США обозначила условия для отмены санкций против России. А магазины Apple в Казани снова открылись. Что еще интересного произошло за день – поведает вечерний дайджест.

В США заявили, что отменят санкции против России, если она прекратит спецоперацию на Украине

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Подробности).

Подведены итоги второго раунда переговоров России и Украины

Делегации России и Украины рассказали, как прошел накануне второй раунд переговоров в Беловежской Пуще (Подробности).

Кто успел, тот и купил: в Казани приостановил работу магазин IKEA, вызвав перед этим ажиотаж

Очереди к кассам накануне вечером были гигантскими, такого сотрудники магазина не припомнят (Подробности)

Госдума приняла поправки в УК РФ о наказании за фейки об армии России: как накажут?

В частности, за публичное распространение фейков об армии будет налагаться штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей (Подробности).

Что они этим хотели сказать: магазины Apple в Казани открылись через сутки после закрытия

Впрочем, есть и неприятная новость - ценники на технику в них выросли на 30% (Подробности).