Западные санкции против России будут без промедления отменены, если РФ прекратит спецоперацию на Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По ее словам, санкции в полном объеме будут отменены, если "Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также её "право на существование". Цитирует Нуланд RT

Ранее российский президент Путин заявил, что спецоперация на Украине идет строго по графику и все задачи будут выполнены в "любом случае".