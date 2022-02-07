Депутаты Госдумы в феврале намерены внести законопроект о похоронном деле в России. Он определит похороны как госуслугу, а похоронным компания придется получать разрешение на свою деятельность. Также будет создан специальный реестр ритуальных организаций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственный источник в нижней палате парламента.

Предполагается, что новый закон не просто переведет похороны в категорию госуслуг, но и будет направлен на защиту интересов россиян, которые потеряли близких. Под контроль будут взяты ритуальщики, чтобы исключить противоправные действия со стороны любых участников похоронного процесса.

Вероятно и введение определенного госрегулирования стоимости похорон, что немаловажно, учитывая, какие заоблачные и разные цены порой называют ритуальные компании в зависимости от ситуации и региона.