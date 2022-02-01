Я тебе помог - плати: В Казани капитан требовал деньги со старшего лейтенанта за помощь в назначении

Военнослужащий из Казани обвиняется в вымогательстве денег у младшего по рангу. По данным военного следственного отдела СК России, капитан одной из воинских частей сообщил старшему лейтенанту, что своим повышением он обязан именно ему и неплохо было бы за это заплатить. Капитан и сумму назвал - 50 тысяч рублей.

Старший лейтенант не знал, что его обманывают и, учитывая, что в случае отказа со стороны старшего по рангу могла возникнуть неприязнь, решил выплатить сумму и передал ее в назначенное время в обозначенном месте.

В ходе предварительного следствия Гатауллин вину не признал. При этом, следователи наложили арест на личные вещи подозреваемого - мобильные телефоны «Samsung A6», стоимостью 10 999 рублей, и «Lenovo Vibe», стоимостью 8 399 рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Казанский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.