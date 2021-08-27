Пенсионер из поселка Звездного в Магнитогорске умер после вымогательств со стороны управляющей компании. "Управляшка" установила железобетонный блок с надписью "мои доходы не позволяют оплачивать «камуналку»" у дома пенсионера. Об инциденте написали в группе "Черное и белое" в соцсети "ВКонтакте".

"После получения такой "красной метки", пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь сразу погасила задолженность, которую "рисовала" обслуживающая организация. Тем не менее от моральных переживаний "позора под старость лет, перед всеми соседями" пенсионер скончался", - говорится в посте.

При этом отмечается, что все счета пенсионера были оплачены.