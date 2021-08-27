Столкновение двух железнодорожных составов произошло в Красноярском крае на станции Саянской Красноярской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Восточное Межрегиональное управление СК на транспорте.

Сообщается, что в результате столкновения никто из людей не пострадал. Пострадали лишь вагоны с щебнем, которые опрокинулись после аварии. По предварительной информации причиной столкновения стала ошибка диспетчера.

На место происшествия выехала следственная группа. Проводится проверка.