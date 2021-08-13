В Петербурге женщина организовала похищение собственного 25-летнего сына прямо от девушки, у которой в квартире он находился. 20-летняя студентка обратилась в полицию, сообщив, что в 6:50 утра к ней в квартиру ворвалась мать ее возлюбленного с незнакомыми мужчинами. Они связали парня веревкой, вывели на улицу и насильно затолкали в автомобиль.

Девушка пыталась противостоять похищению, достала даже перцовый баллончик, но ничего их этого не вышло. Зато она успела почти все заснять на камеру смартфона. Благодаря этой записи установили марку и номер автомобиля.

Через 6 часов машина нашлась на 47 километре автодороги М-10. За рулем сидел уроженец Ярославля, в салоне сидел украденный связанный молодой человек, женщина и двое мужчин. Всех доставили от полицию. Вечером того же дня задержали и мать парня.

Возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека". Причины устанавливаются, ряд СМИ сообщают, что мать была против того, чтобы ее сын встречался с данной девушкой.