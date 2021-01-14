В Казани состоялся очередной суд по делу о коррупции на автотранспортном предприятии, которое обеспечивает наш город краснобусами. На скамье подсудимых - директор ПАТП-4 Айрат Исхаков. Он обвиняется в найме несуществующих сотрудников, превышении должностных полномочий и других денежных махинациях, общая сумма которых составляет уже около 3,5 миллионов рублей.

Вчера, 13 января, были заслушаны показания двух свидетелей по делу, которое уже подходит к концу. О том, что стало известно в разбирательстве о крупном мошенничестве и что вообще сейчас творится в ПАТП-4 по словам самих сотрудников, читайте в материале ProKazan.ru.

"Зарплату они получали, но на предприятии не появлялись"

Раннее морозное утро. В 101-ой комнате Московского районного суда начинается уже привычный после четырех месяцев заседаний процесс. Единственная измененная деталь - замена гособвинителя: вмместо Александра Леонова распутывать это дело придется Руслану Зайнуллину. Причина не поясняется, однако никто и не спрашивает - в судебной практике это довольно частое явление. На повестке два новых свидетеля, ожидающих своей очереди в холле, - это Эльвира Ганеева, начальник отдела кадров, которая начала работу еще в 2001-ом году под руководством Наиля Садриева, а окончила в 2019 году уже при ныне обвиняемом директоре Айрате Исхакове, и Луиза Вильданова, фиктивно трудоустроенная в ПАТП-4 уборщицей. Начинается допрос.

С первых же вопросов гособвинителя Эльвира Ганеева рассказывает о странных случаях трудоустройства на предприятии. Будучи ответственной за кадровый отдел, она не могла пропустить такую информацию мимо себя.

"Как-то Наиль Замилович вызвал меня в кабинет. Сказал, что нужно трудоустроить этого человека (речь об одном из фиктивных сотрудников Николаеве - прим. ред.) на должность "старший мастер" - она была создана специально для него по инициативе директора. Документы на прием подписывались без меня. Знаю лишь, что начислялась зарплата, как и всем, на карточку и что она была выше, чем у всех остальных. Фактически Николаев должен был работать на предприятии, но работал он как-то иначе", - рассказывает она о появившемся сотруднике.

На вопрос Зайнуллина "Кого он возил?" отвечает кратко:

"Я так понимаю, что Метшина".

Точно такой же ответ в следующие несколько минут мы слышим и о Шарове, еще одной "мертвой душе" компании. Разница в них небольшая - возил Шаров на деньги ПАТП-4 уже не Метшина, а его предшественника на посту - мэра Казани Камиля Исхакова.

"Вильданову и Вахитову привел Яранцев, замдиректора по общественным вопросам, - рассказывает свидетельница и о других фигурантах дела. - Сказали, они будут работать от "Единой России". Все заявления, документы на прием принес, везде их сопровождал, а обсуждалось все это в кабинете Садриева. Знаю, что после зарплату они получали, но на предприятии не появлялись", - дает показания свидетельница.

Однако сегодня на скамье подсудимых вовсе не Наиль Садриев, к тому же у бывшего директора ныне своя скамья (уголовное дело над Наилем Садриевым рассматривается параллельно в настоящее время - прим. ред.) Гособвинитель Зайнуллин переводит вопросы в сторону Айрата Исхакова, который в этот момент пристально наблюдает за своей бывшей сотрудницей.

"Исхаков, когда еще в исполкоме работал, раз в год приезжал ко мне за справкой 2-НДФЛ для Николаева. Для каких целей ему она была нужна, он не говорил. Но приезжал в течение двух лет до 2019-го. Об остальных (фиктивных сотрудниках - прим. ред.) узнал с моих слов. Это было в кабинете директора, был еще Садриев. Я изложила, кто и где работает, в том числе об этих "числящихся" сотрудниках - Байрамове, Шарове и других. Сколько всего их было, я не помню. Исхаков сначала был в "непонятии", почему эти люди работают. Сказал: "Будем смотреть". Потом я ушла, а он остался с Садриевым, они что-то обсуждали уже без меня. Сотрудники при этом продолжили работать при Исхакове", - поделилась бывшая начальница.

Повинуясь вопросам стороны защиты, Ганиева рассказала и об истинной причине своего увольнения, прежде она ограничилась фразой: "Захотелось сменить работу".

"Перед увольнением у меня был выговор, - отвечает Ганеева на вопросы защиты. - Не выполнила завышенные планы в поставленные директором сроки, но объем работы был слишком большой. Последнее время перед увольнением были оскорбления со стороны Айрата Хамитовича. Можно сказать, что это вынужденное увольнение".

Допрос окончен. Становится понятно, что Исхаков о ситуации знал. И хотя не при нем началась эта история, он все же ничего не изменил, заняв должность директора и взяв на себя ответственность: сотрудники предприятия, являющиеся таковыми лишь на бумаге, а на деле работавшие в исполкоме Казани и местном управлении партии "Единая Россия", продолжили получать зарплату из средств ПАТП-4.

"Зарплату я не получала, это было для мамы"

Второй допрос, прозвучавший сегодня в зале суда, - показания "уборщицы" на ПАТП-4 Луизы Вильдановой. Как оказалось, на работе она никогда не была, ее устроила в ПАТП-4 мать Светлана Вильданова. Та работала в политической партии "Единая Россия" на несуществующей официально должности секретаря местного отделения и поэтому не могла получать зарплату

"Мама меня попросила, - едва слышно отзывается сама свидетельница. - Она сказала, что в партии "Единая Россия", где Садриев руководитель был, нет такой должности, как секретарь, поэтому надо устроиться в ПАТП-4, чтобы получать зарплату. Но она раньше была директором школы и не хотела, чтобы в трудовой была запись "уборщица", поэтому просила меня пойти. Я не работаю, сижу с детьми, поэтому согласилась. Зарплату я не получала, это было для мамы".

Как и в прошлых случаях, история несуществующего сотрудника, получающего зарплату даже больше постоянных работников, началась при предыдущем директоре, однако Исхаков, утверждает свидетельница, знал и ничего не сделал.

"Загнали персонал в клетки"

Тем временем работники на предприятии с нетерпением ждут окончания судов. Они верят, что со сменой директора ситуация в компании улучшится, ведь, как они заявляли ранее, "развал" начался именно с приходом Исхакова.

"Руководство ПАТП-4 постоянно лишает кондукторов премий на 100%. Жёсткие условия труда, морально давит руководство, загнали персонал в клетки. Все идёт к одному - развалу гаража. Это все началось, когда сменился директор. А жёсткие условия это - отсутствие печек, нереальный план, еще вешают долги и, чтобы получить зп, надо покрыть всю сумму этих долгов. При просьбе, чтобы долги списали, так как малый пассажиропоток, руководство говорит "меньше воруйте". В голове не укладывается такая фраза от руководителя, у которого суд по той же статье! Директор как будто использует кондукторов, у него такая игра. Он сначала приглашает их к себе в кабинет, делая вид, что хочет полностью поддерживать их, а на самом деле выведывает у них все и обо всех на предприятии. А после этого он старается любым способом их уволить. Такое бывший директор никогда не позволял себе, так его первая задача была выход автобусов на маршрут, а не собрание всяких сплетен", - рассказывают сотрудники.

"В сети появилась информация, что хотят повысить стоимость проезда, якобы перевозчик терпит убытки. Да, действительно это так, но есть одно и жирное но. Когда кондуктора просят пересмотрят план, долги, чтобы было теплее в салоне, фраза всегда одна "не нравится, увольняйся". Естественно, не каждый такое терпит и увольняются, поэтому в ПАТП-4 вечно текучка кадров. Каждый день не выезжает по 30-40 машин, соответственно, не везут выручку", - делятся они.

Редакция ProKazan.ru продолжит следить за этим судебным процессом, а пока вы можете узнать о других делах, которые сейчас рассматривают суды Казани:

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