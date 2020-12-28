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Фото: предоставлено героем публикации

Минздрав Татарстана отказался обеспечивать лекарствами больную девочку несмотря на решение суда

28.12.2020, 10:21 193 0 prokazan.ru

11 декабря Вахитовский суд Казани обязал Минздрав Татарстана обеспечивать 3-летнюю Амиру, которая страдает редким генетическим заболеванием, препаратом до тех пор, пока ее лечащие врачи не отменят его курс.

Сегодня, 28 декабря, мама девочки Алина Ахметова рассказала корреспонденту Prokazan.ru, что Минздрав Татарстана обжаловал решение суда и, судя по всему, лекарств ее дочь не получит.

«Минздрав не вправе принимать самостоятельные решения, приводящие к увеличению расходов соответствующего бюджета, и не предусмотренных законом о бюджете, а также заключать госконтракты в целях обеспечения Ахметовой А.И. препаратом Орфакол без выделения необходимых финансовых средств на указанные цели. При вынесении решения суд это не учел», - написали представители ведомства в апелляционной жалобе.

По словам адвоката семьи, закон на их стороне. При этом дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Редакция Prokazan.ru будет продолжать следить за ситуацией.

Ранее мы рассказывали историю девочки, которой нужно дорогое лекарство, чтобы жить. 

Суд СМИ Медицина / Минздрав Дети Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
28 декабря 2020
11:59
Да контроцептивы там все!!! Думают о своей жирной харе только!! Проблемы народа их не ...! Вместо того чтобы искать решения бюрократических вопросов, они ими пользуются!

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