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Фото Prokazan.ru

«Я боюсь, и мне есть, что терять»: медики подозревают руководство «Скорой помощи» Казани в коррупции

12.01.2021, 06:30 258 3
Анастасия Чернядьева
Сумма невыплаченных врачам средств - десятки миллионов

Вернуть невыплаченные миллионы просят сотрудники скорой помощи в Казани. Уже не первый год, судами и пикетами, они требуют возвращения "украденных" у них денежных средств. Все - за сверхурочную работу, которую их руководство решило почему-то не оплачивать, при этом деньги куда-то "растворились".

О том, что требуют пострадавшие и как долго уже тянется эта история, читайте в материале ProKazan.ru.

"Мы хотим, чтобы к нам не относились как к рабам"

Первые недовольства в казанской скорой относятся к далекому 2014 году. Тогда более полусотни человек - водители, фельдшеры, врачи - вышли на улицу, чтобы сказать: "Мы хотим, чтобы к нам не относились как к рабам". Они рассказали, что не получали зарплату за некоторые месяцы, как не получали премии и сверхурочные. При этом рабочий день их часто растягивался с утра и до ночи. Руководство в лице Айдара Фатыхова тогда назвало эти выступления "клеветой на скорую помощь" и провокацией и даже подало в суд на "непослушных" работников. И все же с должности тогда Фатыхов ушел. На его место пришел главврач Сергей Басанов, проработавший до 2018 года.

В 2014-ом году медики скорой помощи пожаловались на рабские условия труда и низкую зарплату

Однако сотрудники скорой помощи снова выступили с жалобой - видимо, смена руководства не решила корень проблем. Как заверили тогда вышедшие в "бунт" водители карет ССМП, они были вынуждены даже запчасти для служебных машин оплачивать самостоятельно, не говоря уже о сохранившихся мизерных зарплатах и постыдном для медика окладе. Связан был уход Басанова с этими жалобами или нет, неизвестно, однако почти сразу на посту появился Фарид Галяутдинов, который руководит станцией и в настоящее время.

В 2019 году при нем, уже третьем руководителе за десятилетие, началась очередная волна недовольств. На этот раз большую "дыру" в своих зарплатах обнаружили фельдшеры. Они увидели, что выплаченные по квитанциям деньги за сверхурочные часы почти сразу перекрылись квитанциями об удержках в зарплате. Решив разобраться, медики предположили, что кто-то из руководства просто "прикарманил" эти средства. Так начались суды.

"Я честно боюсь, и мне есть, что терять"

Верховный суд Республики Татарстан

Первый суд состоялся еще в прошлом году, однако значительных результатов не принес.

"В первой инстанции судья Сафин очень поверхностно разбирался, и дело отложили", - вспоминает о процессе адвокат Адель Хайруллин.

Сегодня, 11 января, в Верховном суде Татарстана состоялось очередной заседание - и вновь не окончательное. Правда, число истцов уже стало меньше (в первой инстанции было 85, сейчас менее 80 - прим. ред.). Как выяснил корреспондент ProKazan.ru, связано это с "давлением" в адрес подчиненных. Они отказались даже от разговора с журналистом, отгородившись фразой: "Я честно боюсь, и мне есть, что терять". На процесс они также не пришли - говорят, что много работы, а за всех истцов в суде приходится отвечать адвокату.

Адвокат Адель Хайруллин

"Люди не часто из-за неоплаты переработки обращаются в суд, но здесь немного другая история. В 2019 году медикам начислили деньги за какую-то переработку. Сейчас уже неизвестно, что это было, но известно, что в этот же самый момент деньги удержали. Представьте - вам начисляют 25 тысяч за переработку и тут же их отбирают. Причем в бумагах официально прописано, что вам начислено, а в следующей бумаге так же официально - что удержали. Работники стали разбираться, почему так произошло, и обнаружили, что сумму удерживали якобы из-за прежних начислений", - поясняет адвокат суть дела.

Хайруллин отмечает, что эти прежние начисления, из-за которых сверхурочные работы, по объяснению руководства, не оплачивались, есть не что иное, как средства из федерального бюджета. Однако по закону их выплачивать должны были независимо от сверхурочных часов сотрудника.

Заседание состоялось сегодня в Верховном суде Республики Татарстан

"Есть указ президента 2012, в котором говорится, что медикам, у которых, как известно, небольшие зарплаты, сумма выплат должна доводиться до средней заработной платы. И, соответственно, деньги, которые начислялись работникам, шли из федерального бюджета. Грубо говоря, когда руководство должно было перечислить сотрудникам за переработку, оно вспомнило, что по указу президента им уже начисляли деньги. Соответственно, минималка есть, больше можно не давать. Вот так вот завуалированно они удержали средства. Причем длилось все это несколько лет. У людей возникли вопросы только в 2019-ом году, и в итоге вскрылось все, что есть сейчас. А сейчас суммы достигают десятков миллионов. Только представьте - людям недоплачивали с 2016 года. Скопилось миллион-полтора на каждого. Если брать во внимание не только истцов, то всего там работает примерно 750 фельдшеров плюс врачи. И им всем недоплатили! А ведь некоторые считают суммы не с 2019 года, а с 2016-го. Это четыре года невыплат!" - удивляется масштабам Хайруллин. 

"Где эти деньги удержали и где они условно лежат?"

Следующий суд состоится 8 февраля

По итогам сегодняшнего суда дело вновь было отложено. Судья запросил дополнительные документы, а также отметил - в вопросе предстоит еще долго разбираться. На данный момент это дело перерастает из процесса по нарушениям Трудового кодекса РФ в разбирательство полноформатной коррупционной схемы.

"Где эти деньги удержали и где они сейчас лежат? - недоумевает адвокат Хайруллин. - Есть лица, которые это точно знают - юрист, главный врач, бухгалтер. Они прекрасно это знают, потому что они эту схему и построили. Сначала начисляли за переработку, а потом удерживали - якобы те деньги, которые они получали на основании указа президента. Это же намеренно сделано! В каждом расчетном листке у каждого работника такая вещь. И все - с подачи руководства станции скорой медицинской помощи".

Как стало известно корреспонденту ProKazan.ru, следующее слушание состоится 8 февраля. Закончится ли этим процесс, пока неизвестно, однако адвокат настроен весьма решительно.

Если вы столкнулись с несправедливостью и хотите об этом рассказать, напишите нам на почту news@prokazan.ru.

Суд Медицина / Минздрав Жалобы Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
12 января 2021
06:49
Вот жеж мрази алчные!
Горожанин
1
12 января 2021
07:15
Логичный итог двадцатилетнего правления сдуревшего жулика.
Горожанин
0
12 января 2021
07:45
И вновь продолжается суд,
На пенсию скоро пора,
А денег всё нет там и тут
И просит ням-ням детвора.

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Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
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