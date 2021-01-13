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Фото Prokazan.ru

«Выкинули на мороз»: сотрудник «Нэфис Косметикс» в Казани заявил о давлении после огласки нарушений

13.01.2021, 07:00 336 1
Анастасия Чернядьева
Его не пускают на работу

Громкая история ноября, связанная с нарушениями техники безопасности на химическом заводе "Нэфис Косметикс", продолжает набирать обороты. Угроза взрыва из-за неправильной эксплуатации оборудования все еще висит над городом, а в сторону рассказавшего об этом сотрудника Святослава Титова началось, по его утверждению, настоящее давление. Об этом он рассказал корреспонденту ProKazan.ru, предоставив подтверждения - несколько видеозаписей с рабочего места, фото неустраненных перегрузок компрессоров, заявления, сделанные сотрудниками полиции.

О том, как все это было и что говорят на самом заводе, читайте в материале ProKazan.ru.

"Вообще ничего не изменилось"

"Я стоял на улице, мерз, ждал полицию. Они меня выкинули! Они хотели сделать так, чтобы я был сразу в отпуске, но какой отпуск? Я был на учебе и теперь вернулся на завод работать. Они просто хотели меня этим же днем отправить подальше, чтобы я не мог больше ничего зафиксировать. Не мог увидеть. Но мне удалось пройти и я увидел, что у них ничего не поменялось. Компрессора также работают на пределе - 3,8 вместо максимально допустимых 3,3! Вообще ничего не изменилось - в плане санитарных условий также плохо, лампочки не горят, на компрессорах не включены датчики сигнализации", - рассказывает немного ошарашенный последними событиями Святослав.

Компрессор показывает 3,8

Находившись долгое время на учебе (как раз после первых заявлений о неисправности оборудования и вышедшего у нас материала с доказательствами этого факта), он наконец-то вернулся на работу, но попасть внутрь оказалось проблематично.

Еще 31 декабря, в свою первую смену после учебы, ему позвонили со стационарного телефона "Нэфис Косметикс" (Святослав отметил это как важный факт) и сообщили, что его смена отменяется.

"Я согласился. В принципе даже обрадовался, праздник же. Выходить сказали третьего января, но когда я пришел, меня встретила служба безопасности. Мне предложили уволиться по соглашению. Хотели оплатить уход - обещали 3-4 оклада (около 100 тысяч рублей - прим. ред.) Изначально причем спросили, сколько мне нужно, - рассказывает сотрудник завода. -  Я пояснил, что в суде уже запросил миллион и считаю это адекватной суммой, потому что карьера у меня закончена. Я просто не пройду теперь никуда из-за этого конфликта".

От столь "любезного" соглашения Святослав отказался и сообщил, что, раз сегодня его не пустили, на смену он придет завтра. Однако на следующий день ему вновь позвонили и попросили написать заявление на двухдневный отпуск. Просьбу ничем не объяснили, однако звучала она довольно безапелляционно. Как можно догадаться, далее дело было не лучше.

"Прихожу 7-го, меня не пускают. Говорят, предъявите нам тест на коронавирус. А я еще до учебы отравился чем-то на работе, вероятно, водородом - как раз, когда утечка газа была у нас. Вот они этот случай припомнили и попросили сделать тест. Устал уже! Но в итоге все равно сделал и пришел 8-го января уже со свидетелями. Смешно, но в этот раз меня еще попросили сделать тест на антитела! Антитела, чтобы на работу зайти! Это вообще бред уже", - смеется Святослав.

В тот день Святославу пришлось вызвать полицию и документально зафиксировать, что его, сотрудника завода, по каким-то неясным причинам не пускают на рабочую смену. Однако сделать так пришлось и 11-го числа, когда Святослав вновь пришел на завод. Тогда работник на смену хоть и попал, но ушел с нее довольно странным образом - его просто выставили на улицу.

"Я работал, пришел начальник службы безопасности. Мы пошли к главному инженеру "Нэфис Косметикс" и юристу. Они сразу начинают мне говорить: "Давайте мы вам 500 тысяч заплатим, но вы должны написать что-то вроде опровержения". Я говорю, какое опровержение? Вы сами подумайте! Я в прокуратуру бумажки отправляю, сейчас там будут разборки. И вы мне говорите - опровержение! Как я могу опровержение правде дать? Тем более, если я скажу, что это неправда, я и сам встряну. Это ведь я, выходит, солгу", - делится Святослав.

Ему начали объяснять, что все те дни, которые он пропустил, в этом случае будут официально считаться прогулами.

"Выходит, во все эти дни, когда они сами меня отпускали, они оформили мне прогул, - вспоминает разговор работник. - Закончилось тем, что я не могу зайти обратно на рабочее место в цехе. Стою в спецовке, на улице. Меня не пускают и вещи не отдают. Вызываю полицию. Они приезжают, просят вернуть мне вещи, берут у них объяснение. Те вещи приносят. Все! В трех ящиках! Спецодежда, кусок мыла - как будто меня выселяют. Причем не отдают только два телефона, которые в начале забрали. Они то ли их почистить хотели, то ли что. Но полицейский с ними поговорил - вернули. Сразу после такого я поехал в прокуратуру, и все им рассказал - от самого Роструда и конфликта из-за отсутствия спецформы и до беспредела, который сейчас уже творится. Сказали, начнут проверку".

"Думаю, они просто мной манипулируют"

Корреспондент ProKazan.ru обратился к "Нэфис Косметикс", чтобы прояснить происходящее.

Как пояснили в компании, сотрудников Титов, "имеет доступ на свое рабочее место, однако у компании есть основания считать, что Святослав Титов относится к работе недобросовестно"

"Так, сотрудник не явился на свое рабочее место 31 декабря 2020 года и 3 января текущего года, несмотря на то, эти дни были рабочими согласно сменному графику. Кстати, Титов нарушал трудовую дисциплину и на прежних местах работы. В частности, из-за прогулов с ним были прекращены трудовые отношения у АО "Ленгазспецстрой", где он работал ранее, что подтверждается записью в трудовой книжке. Проблемы с пропуском у сотрудника возникли лишь 7 и 8 января - был сбой в цифровой системе пропусков на всей территории комбината, который был оперативно устранен. Несмотря на это, данный рабочий день являлся полноценным и был оплачен в полном объеме. Никаких действий, ущемляющих права сотрудника на его рабочем месте, "Нэфис Косметикс" не допускал", - пояснили на заводе.

Завод

Относительно судебного спора, который состоится 25 января, в связи с чем, по словам Святослава, ему и были предложены "откупные" деньги, в "Нэфис Косметикс" заявили:

"Компания не предлагала уладить конфликт на финансовой основе, так как убеждена в правоте своей позиции. Титов же пояснил, что хочет 500 000 рублей и в таком случае он откажется от исковых требований и от предоставления каких-либо требований в адрес "Нэфис Косметикс" в дальнейшем. Такая позиция для компании не приемлема". 

Кроме того, на заводе настаивают: нарушений техники безопасности на предприятии не было и нет.

"Все оборудование проходит планово-предупредительный ремонт специалистами, имеющими нужную квалификацию, что подтверждается соответствующими документами. Плановые проверки на предприятии проводятся, как и установлено законом, один раз в три года".

Сам Святослав говорит, что уже устал от начавшегося на заводе "шума".

"Я уже не знаю. Пять смен я провел на улице, потому что меня просто не пускали. Причем выкинули в минус 20, - делится он. - Думаю, они просто мной манипулируют, пытаются нарушить мою координацию. Я когда последний раз со смены уходил, у меня уже вообще никаких сил не было. Устал".

Редакция ProKazan.ru продолжит следить за разворачивающимися событиями. 

Если вы столкнулись с несправедливостью и хотите об этом рассказать, напишите нам на почту news@prokazan.ru.

 

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комментарии

Горожанин
0
13 января 2021
07:38
Руководство республики довела Татарстан до коррупции, если уже в районах пытаются прикарманить деньги выделеные на центральную елку, то в городсктх поселениях дела обстоят в другом формате, отсюда и многомиллионные часы на руках чиновников

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Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
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