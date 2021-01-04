Водитель иномарки белого цвета врезался в фонарный столб. Информация об этом ДТП появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что машина врезалась правым боком. Как сообщили в МВД РТ по РФ, информация об аварии пока не поступала, однако известно, что погибших за ночь в подобных происшествиях нет. Вероятно, водитель получил легкие травмы.

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