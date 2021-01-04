В Казани вчера ночью девушка выпрыгнула из окна одиннадцатого этажа. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Знакомые пытаются через социальные сети найти свидетелей происшествия.

"Сегодня в промежутке с 00:00 до 2:00 ночи по адресу Чехова 57 девушка выпрыгнула с балкона 11 этажа. В квартире так же находился молодой человек, который ничего не помнит. Если Вы что-то видели или слышали, пожалуйста, напишите", - пишет Ольга К. в паблике "В Казани поймут".

Официальная информация о происшествии не поступала.

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