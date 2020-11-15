Заражение ребенка, жителя за 90 и госпитализации: появилась новая статистика COVID-19 по Татарстану

В Татарстане зарегистрировано 63 новых случая COVID-19. Об этом сообщил республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.



Отмечается, что среди всех случаев заражения 4 - завозные, остальные 59 - контактные. Девять человек были госпитализированы для дальнейшего лечения в больнице. Больше всего заболевших в возврастной категории от 30 до 50 - это 24 случая. Еще 15 случаев в группе от 15 до 60 и по 10 - в группах от 18 до 30 и от 60 до 70. Также в Татарстане заболел один житель старше 90 лет и один несовершеннолетний.



Территориально коронавирус сосредоточен в Казани. Это 36 случаев заражения. Также 6 случаев заражения в Набережных Челнах и Нурлатском районе, 3 случая в Альметьевском районе, по 2 - в Бугульминском, Зеленодольском и Нижнекамском. Во всех остальных, согласно официальной статистике, - по одному заражению

Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 9243 случаев заражения COVID-19. Выздоровело за весь период 8128 человек, в том числе 53 за последний день.



Напомним, что ранее врач рассказала о скрытом негативном воздействии коронавируса.