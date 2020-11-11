Представитель Духовного управления мусульман России прокомментировал запрет браков с русскими

Совет улемов Духовного управления мусульман России запретил заключать браки с христианками и иудейками. Первый заместитель председателя ДУМ Дамир Мухетдинов прокомментировал такое решение.

«Согласно документу, Совет улемов постановил, что межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания [т.е. иудейками и христианками], на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия», - отметил Мухедтинов.

Также он обратил внимание, что в документе оговаривается, что если девушка признает существование одного единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Священного Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином.

«Постановления Совета улемов носят внутриобщинный характер и обращены, прежде всего, к мусульманам, стремящимся соблюдать религиозные постулаты. Они не имеют юридической силы в прямом смысле этого слова. Я считаю правильным придерживаться классического ханафитского прочтения вопроса межконфессиональных браков», - заключил Дамир Мухедтинов.

В стороне не остался и муфтий Татарстана Камиль хазрат, он сообщил, что ДУМ республики не имеет отношения к ДУМ России.

«Их заключения никак не повлияют на взаимоотношения в Татарстане», - написал Камиль хазрат Самигуллин.