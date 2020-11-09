В Госдуме рассмотрят проект закона о повышении возраста молодежи

Законопроект о повышении возраста молодежи рассмотрят 24 ноября в Госдуме. Так, по проекту молодежью буду считаться граждане с 14 до 35 лет.

Как пишут «Известия», поддержать проект готовы все фракции парламента и правительство. Таким законом будут определены понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения», тем самым закрепив статус граждан.

«Мы поддержали этот законопроект, потому что он очень важен и нужен, ведь сегодня это не просто инициатива. Там определены многие ключевые понятия, которые будут регламентировать жизнь молодых людей», — рассказал глава профильного комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Также по его словам все лица с 14 по 35 лет смогут получить льготы, которые установлены законодательством.